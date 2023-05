River Plate | si pensa a un ex Real

Il nome è quello di Claudio Echeverri , ' El Diablito ' come lo hanno ribattezzato in patria, classe 2006, trequartista offensivo che con la maglia delha già stregato tutti e incassato ...Dopo nove stagioni trionfali con Marcelo Gallardo sulla panchina del, al Monumental di Buenos Aires hanno dovuto prendere atto della rinuncia dell'allenatore più vincente nella storia dei Millonarios - 7 titoli nazionali e 7 internazionali, fra cui due ...Commenta per primo Ilè alla ricerca di rinforzi sul mercato. La squadra allenata da Martín Demichelis vuole tornare ad essere competitiva per il campionato e la Copa Libertadores. L'idea del club argentino è ...

Demichelis sulle orme di Gallardo: così il River sta riscrivendo la leggenda La Gazzetta dello Sport

Boca e River giocheranno la 106esima partita della loro storia al Monumental questa domenica 7 maggio, alle 17:15 con la televisione. Nello stadio del River le statistiche sono a favore dei locali, co ...I Millonarios in testa al campionato con il nuovo allenatore che ha preso il posto del tecnico più vincente di sempre nella storia del club. Come è nato il nuovo ciclo ...