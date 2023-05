... nel 2019, diede vita alla collaborazione tra le due parti sulla base delleattività legate ad ITA0039 100% Italian Taste Certification, il Protocollo di Certificazione deinel ...... oggi centro polifunzionale che accoglie aule universitarie, negozi,e hotel, continua a ... al netto della sua profonda metamorfosi, rimane uno dei più importanti esempidi ...... nel 2019, diede vita alla collaborazione tra le due parti sulla base delle attività legate ad ITA0039 - 100% Italian Taste Certification, il Protocollo di Certificazione deinel ...

Ristoranti italiani nel Mondo, certificazione Asacert-Coldiretti Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Sono 16 milioni gli italiani a dieta dopo le feste di Pasqua, e i ponti del 25 aprile e 1 maggio. Ecco perché.