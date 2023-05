Risoluzione Onu | Cina e India condannano l' aggressione russa in Ucraina

Cina e India, finora contrarie a condannare Mosca per l'invasione dell'Ucraina, hanno votato unadell'Assemblea generale dell'relativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa in cui si fa esplicito riferimento alla "aggressione della Federazione russa dell'Ucraina"...20.50 Cina - India riconoscono invasione russa Cina e India, finora contrarie a condannare Mosca per l'invasione dell'Ucraina, hanno votato unadell'Assemblea generalerelativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa in cui si fa esplicito riferimento alla "aggressione della Federazione russa dell'Ucraina". Il ...Accogliamo con favore la, che qualifica chiaramente la guerra contro l'Ucraina come "aggressione da parte della Federazione Russa"", ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante dell'...

Ucraina, Cina e India riconoscono "l'aggressione russa" all'Onu RaiNews

Il testo non riguarda la guerra in Ucraina ma la cita in premessa. Utilizzando un'espressione che suona come un cambio di rotta diplomatico per i Paesi ...Cina e India, finora contrarie a condannare Mosca per l'invasione dell'Ucraina, hanno votato una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu relativa ai rapporti tra le Nazioni Unite e il Consiglio d ...