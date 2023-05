(Di martedì 2 maggio 2023) Il progetto di una startup italiana intende rivoluzionare il settore dei contenitori monouso per alimenti da asporto e delivery grazie un'idea di “attivo” Dalla pandemia in poi abbiamo assistito al boom del cibo da asporto e del delivery. Nuovi trend che però hanno causato un’impennata nella quantità di rifiuti da imballaggi monouso e la relativa questione deldegli stessi. Qui entra in gioco Aroundrs, startup italiana nata con l’obiettivo di rivoluzionare il settore dei contenitori monouso per alimenti tramite un’idea diattivo da parte dell’utente stesso. Il progetto Aroundrs prende forma proprio durante una delle fasi di lockdown, allorquando i tre giovani fondatori della startup si sono resi conto in prima persona della considerevole quantità di rifiuti da consumo di alimenti da asporto e delivery. Guidati ...

Riciclo, il food packaging riutilizzabile fino a 300 volte Adnkronos

