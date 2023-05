Rfi esclude la vincitrice di concorso perché diabetica | lei fa causa e vince | “La mia storia sia d’esempio | la malattia non è un limite”

(Di martedì 2 maggio 2023) È il dicembre 2019, Rfi pubblica unper il ruolo di capostazione, nei mesi successivi porta a termine le selezioni e, solo dopo le visite mediche decide dire una delle persone selezionateaffetta da diabete. Una “condotta discriminatoria” come l’ha definita la Corte d’appello di Genova lo scorso 22 aprile, confermando una sentenza analoga di primo grado emanata lo scorso anno. Ora le Ferrovie dovranno assumere Chiara Ibatici, 31 anni, laureata indell’Arte, già addetta alle vendite e istruttrice di fitness. “Quello della mia assistita è il profilo di una persona che gestisce perfettamente la sua– spiega l’avvocato Michele Nannei, a sua volta affetto da diabete di tipo 1 – nell’rla l’azienda non teneva conto dei risultati degli stessi ...

