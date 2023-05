“Resta con noi!” | Serie A | arriva l’importante annuncio del club

... la Juventus ha intenzione a nominare un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione: Cristiano Giuntoli del Napoliin pole position , ma Massimiliano Allegri preferirebbe lavorare...Qua dentro staime almeno per quanto ci. Lo sai, quando cacchio vuoi, basta che non mi fai il solletico io ci sono. Dai, dai, dai, sei stato forte oggi. Ci vediamo tutti a Riccione a ...... sarà riproposta già da mercoledì sera, nel caso che la squadra azzurra conquisti lo scudetto... fumogeno acceso in metropolitana al gol, il trenobloccato per un'ora in galleria. A bordo ...

L'ultima puntata di "Resta con me": chi è la spia dentro la Squadra Mobile Io Donna

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’Europa cresce più degli Stati Uniti. Nel primo trimestre le vendite salgono a 667,9 milioni di euro. Il ceo Kunze-Concewitz: «Continueremo a crescere nell’area Asia-Pacifico».