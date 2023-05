Report Napoli | Politano torna ad allenarsi in gruppo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 maggio 2023) Oggi sono ripresi gli allenamenti delall'SSCN Konami Training Center in vista del match contro l'Udinese. Ilha svolto la prima parte dell'allenamento in palestra e successivamente si è spostato sul campo. La chiusura dell'allenamento ha visto un approfondimento tattico. Mario Rui ha effettuato terapie personalizzate, mentre per Matteoci sono buone notizie: l'ala azzurra ha svolto una parte di allenamento ine una parte personalizzata. Difficilmente potrebbere contro l'Udinese, ma ci sono buone speranze per riaverlo contro la Fiorentina.