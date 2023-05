Renzi | «Spalletti dorme su un materasso a Castel Volturno per stare vicino ai giocatori del Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 maggio 2023) Matteo, ora in versione giornalista, dà una notizia da direttore editoriale del Riformista. E la dà nella trasmissione “Cinque minuti” di Bruno Vespa. L’ex leader del Pd parla diin versione “Stakanov”. Ecco cosa ha detto da Bruno Vespa: «Parliamo di cose più interessanti per gli italiani. Parliamo di Lucianoe del miracolo del, che secondo me è un bellissimo segnale per l’Italia, con alcune curiosità che nessuno sa: comee ilhanno vissuto gli ultimi giorni.al centro sportivo di, si è comprato unlì.è bellissima,...