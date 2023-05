Redfall | oggi è il day one | disponibile in tutto il mondo!

(Di martedì 2 maggio 2023) Il nuovo videogame,, targato Bethesda e Arkane Studio è dainil mondo, il day one è finalmente arrivato. Scopriamo ulteriori dettagli in questa news dedicata Il day one diè finalmente giunto, da, il nuovo titolo sviluppato, prodotto e distribuito da Arkane Studio e Bethesda è finalmentesul mercato. Un mese, quello di maggio, che si apre con un gioco molto atteso e che andrà a rimpolpare il catalogo Xbox e in particolar modo il Game Pass, offrendo, così, un’ulteriore opera al parco titoli già molto ghiotto. Si tratta di un’esclusiva, per lo meno in questa fase della sua vita e a maggior ragione i riflettori puntati sono molteplici.si presenta come un titolo story driven che potrà ...

... anche solo per un mese, per poterlo giocare fin da, data di lancio ufficiale del titolo. Un'occasione niente male, vero Come racconta anche la nostra recensione,è dotato di: "...Insomma, mi sono avvicinato alla recensione di(disponibile dasu PC e Xbox Series X/S anche gratuitamente su Xbox Game Pass) senza grandi aspettative, soprattutto dopo l'annuncio del ...primo maggio arriva una nuova lista dei giochi del mese, e nel mentre, ne approfittiamo anche ... Occhi puntati anche su, in arrivo ad inizio mese, e The Lord of The Ring: Gollum , nella ...

Redfall disponibile su PC, Xbox Series X e Game Pass: oggi la recensione Everyeye Videogiochi

inXile Entertainment ha girato un breve video per promuovere il lancio di Redfall, ottenendo però il risultato opposto e fornendo una micidiale base per meme.In Redfall, Arcane Austin non è riuscita a replicare la magia e l'unicità dei suoi titoli migliori, come Deathloop o Dishonored, perché sembra che abbia messo in piedi un titolo calato dall'alto, con ...