Reddito di Cittadinanza | ufficiale l’addio | stop però al limite dei 7 mesi

di addio, arriva l'Assegno d'inclusione, misura riservata alle sole famiglie in cui è presente almeno un minore, un disabile o un over 60. al di 7 originariamente previsto dalla legge finanziaria per gli attuali percettori prima del 2024. Decreto lavoro, al di ma al

" Ritroviamoci tutti a giugno - ha invece proposto Giuseppe Conte - , vi forniremo le date, per manifestare contro questo governo: contro lo smantellamento deldi, contro il ...ROMA - Prima dell'entrata in vigore dell'assegno di inclusione il primo gennaio 2024, per i beneficiari non occupabili ildicontinuerà ad esistere fino alla fine del 2023, senza il limite delle sette mensilità introdotto della legge di bilancio. È quanto prevede la bozza del decreto lavoro che ...MILANO - 'Gli aumenti di stipendio, il sostegno a famiglie e imprese, la riforma deldiper punire i furbetti e proteggere chi non può lavorare: erano obiettivi contenuti nel programma elettorale che stiamo realizzando. Il tutto accompagnato da una accelerazione ...

Il governo Meloni aveva promesso di cancellare il reddito di cittadinanza ma il sussidio di fatto resta seppure con una stretta che riguarda i cosiddetti ‘occupabili’. L’artificio sancito dal decreto ...La Finanza di Lucca è intervenuta contro 30 persone che percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza: uno giocava d'azzardo per cifre enormi ...