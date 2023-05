Reddito di Cittadinanza | cambia tutto | le novità dell’ultim’ora per i percettori dell’assegno

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBuone notizie per ideldi: a quanto riporta l’Ansa, fino all’entrata in vigoredi inclusione, che sostituirà dal 1 gennaio 2024 l’attuale misura di sostegno, per i beneficiari non occupabili il Rdc attuale continuerà ad essere erogato. Viene quindi eliminato il limite di sette mesi per il 2023 introdotto con la manovra finanziaria e si va fino alla fine dell’anno. Lo riporta la bozza del decreto lavoro che modifica i due commi della legge di bilancio che hanno introdotto il limite, ora decaduto, di sette mesi. La deroga vale solo per i nuclei familiari con disabili, minorenni o con over 60. Prima della scadenza dei sette mesi, queste famiglie dovranno però essere prese in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.- Il ...

