Real Madrid | c'è l'offerta per la stella del Villarreal

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilci prova per Samu Chukwueze: secondo Fichajes.com, i blancos mettono sul piatto 30 milioni di euro e contropartite tecniche come...

Commenta per primo Ilci prova per Samu Chukwueze : secondo Fichajes.com , i blancos mettono sul piatto 30 milioni di euro e contropartite tecniche come Sergio Arribas o Andriy Lunin per la stella del ...Io darei otto Scudetti per vincere una Champions League! Ha perso con ildopo un ottimo primo tempo, restando poi però negli spogliatoi nella ripresa. Se fai finali senza vincerne una ...Proprio alla luce degli ultimi avvenimenti, ilaveva fiutato l'opportunità e provato ad intervenire. I blancos avrebbero offerto anche loro la possibilità di un trasferimento ala ...

"Ronaldo al Real Madrid, la condizione di Perez: devi lasciare il calcio" Tuttosport

Qualche chilometro intorno alla Stark Arena di Belgrado già alle 18:30 non permetteva il parcheggio dell'automobile e le strade sono invase dagli spettatori, tanto che a ...Dopo la rissa di gara 2 a Madrid, la serie playoff tra Partizan Belgrado e Real Madrid si sposta nella capitale serba. Atmosfera incandescente alla Stark Arena: la squadra di Obradovic con una vittori ...