Razzi su Israele dopo la morte in carcere di Khader Adnan

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 2 maggio 2023) Lo sceicco, uno dei principali esponenti della Jihad islamica in Cisgiordania, era da 86 in sciopero della fameessere stato arrestato a febbrario inper la decima volta a febbraio in quanto sospettato di far parte di un'organizzazione terroristica. Non è la prima volta chefaceva lo sciopero della fame. Questa volta però gli è stato fatale.è morto a 44 anni questa notte, come ha riferito il servizio carcerario israeliano: "L'uomo è stato trovato privo di sensi nella sua cella ed è stato trasferito in un vicino ospedale dove ne è stato confermato il decesso", prima "si era rifiutato di sottoporsi a visite mediche e di ricevere cure". I familiari dihanno invece additato le autorità ...