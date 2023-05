Rapina un uomo in chiesa | arrestato a Secondigliano

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 2 maggio 2023)unnella sagrestia della. Lo minaccia e lo aggredisce portandogli via 15euro. Aveva con se un coltellounin. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti in prolungamento Traversa Maglione a Napoli per una segnalazione di unapresso ladi Santa Maria della Natività . I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato unche, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di via Ziviello. Lo hanno bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm. In quel momento, gli agenti sono stati avvicinati da un accolito della. L’ha raccontato che, mentre si trovava nella ...