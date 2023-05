Radice di zenzero | con il trucco del pezzetto lo moltiplichi all’infinito senza tirare fuori 1 centesimo

Leggi su donnaup

(Di martedì 2 maggio 2023)di: come coltivarla in vaso Una spezia molto versatile è sicuramente loed è anche molto facile trovarla in qualsiasi negozio alimentare. Tuttavia non è così facile trovare ladiproprio perché essendo una pianta tropicale qui non ci sono le giuste condizioni per coltivarla. Ad ogni modo non è impossibile! Infatti qui sotto, continuando a leggere, potrai scoprire come piantare in casa ladie come raccoglierla. Prima di cominciare però bisogna sicuramente ricordare che loviene coltivato nell’Africa Occidentale, in Indonesia e in India e ci sono delle aree subtropicali o tropicali negli Stati Uniti in cui è possibile coltivarla. Ciononostante anche se vivi in una regione temperata fresca puoi ...