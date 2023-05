Questo video non mostra «ingorghi dopo le esplosioni» a Sebastopoli

Leggi su facta.news

(Di martedì 2 maggio 2023) Il 30 aprile 2023 è stato pubblicato su Twitter undi alcune auto ferme in coda, concommento: «Code di ruski che scappano dalla #Crimea.lenella #occupata, si sono nuovamente formatisul ponte di #Crimea.russo in coda ci spiega: “Io nn voglio lasciare la #Crimea, ma devo!”. Torna a casa tua! Qui in #Crimea sei un abusivo!». Nelcompaiono due scritte in sovraimpressione: in basso a sinistra è presenta la scritta in russo «?????? ? ????????? ?????» (in italiano «al ponte di Crimea»), mentre in alto a destra è riportata la presunta data del: “29.04.2023”. Il post fa riferimento all’attacco, attribuito a un drone ucraino, avvenuto il 29 ...