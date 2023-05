Querelle a casa Jacobs | l’ex compagna denuncia la moglie | cosa sta accadendo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Non c’è buon sangue tra le due A settembre di quest’anno Marcellha sposato la sua Nicole Daza da cui ha avuto due figli. Prima però una relazione con Renata Erika Szabo, da cui ha avuto il primo bambino. Are l’episodio, una presunta aggressione, proprio la Szabo su Instagram. Durante l’inaugurazione della MarcellAcademy la donna sarebbe stata aggredita fisicamente dalla Daza. Leggi anche: Atletica,ancora sconfitto: ora è allarme “Io sono allibita, dove stiamo andando a finire? Oggi (ieri, ndr) al campo si rifiutavano di farmi entrare dal cancello, dicendomi che non avevo il permesso di entrare, mentre mio figlio era dentro ed è stato portato davanti alle telecamere pur avendo avvisato sia tramite avvocati che in persona loro di quanto ero contraria a questo!. Una volta entrata dentro, ...