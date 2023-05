Quattordici anni | schiava | processo a Roma ai genitori di una ragazzina bosniaca

(Di martedì 2 maggio 2023) Si aprirà il prossimo 12 giugno davanti alla Corte d’Assise diilper idi unadi 14, arrestati lo scorso novembre con l’accusa di riduzione in schiavitù e lesioni personali gravi. Accuse contestate alla coppia, marito e moglie di nazionalità, rispettivamente di 41 e 36, con l’aggravante di aver commesso questi reati nei confronti della figlia minore. La quattordicenne aveva anche tentato il suicidio Dall’inchiesta, coordinata dalla Dda dicon i procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò, erano emerse le violenze subite dalla vittima, che in più di un’occasione, presa dallo sconforto, aveva tentato anche il suicidio. La, infatti, ...

Quattordici anni, schiava: processo a Roma ai genitori di una ... Secolo d'Italia

