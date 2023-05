Quarto | bene sottratto al clan Perrone apre le porte al PTRI

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 2 maggio 2023)al. Antonio Sabino: Fondamentale non solo il recupero dei soggetti con disabilità, ma il loro inserimento nel contesto socialeal. L’Albergo diversoleal Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale () con la presa in carico di 6 soggetti diversamente abili afferenti alla salute mentale dei territori die di Pozzuoli. I sei soggetti saranno impiegati nelle attività formative per il reinserimento sociale e lavorativo all’interno delalle mafie, dalla cucina alla gestione delle stanze e tutte quelle che sono le mansioni proprie in termini di ricettività nel ...