(Di martedì 2 maggio 2023) Bergamo. La sonorizzazione dal vivo di uno dei primi film della storia delcon protagonista omosessuale, che uniscee musica elettronica. È l’interessante esperimento di Carl Th. Dreyer’s Michaël vs., che prende forma martedì 2 maggio (20.30) nell’Auditorium di Piazza della Libertà, nella terza giornata del Festival Orlando. Una collaborazione tra Festival Orlando, Lab 80 e Bergamo Film Meeting, nell’ambito della rassegna Sogni in Pellicola, che propone la proiezione di grandi film del passato in pellicola 35mm, spesso provenienti dalla stessa cineteca di Lab 80. In questo caso, l’appuntamento è con un incontro/scontro tra Michaël (Germania, 1924), film di Carl Theodor Dreyer, uno dei maestri del, e, collettivo ...

Quando un capolavoro del cinema muto incontra l’elettronica di Fuck!Lacrème: è esplosivo BergamoNews.it

