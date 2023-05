Qual è il colore adatto a te? Te lo svela l’Oroscopo

Leggi su direttanews

(Di martedì 2 maggio 2023) Ad ogni segno, il propriopreferito. Eh già, c’è una stretta correlazione tra armocromia e zodiaco. Studiamola insieme. Si parla tanto, in queste ore, di armocromia e armocromisti. No, non vogliamo scendere anche noi nell’arena delle polemiche (a volte un po’ stucchevoli). Ma vogliamo parlarvi di colori.è il vostropreferito? Ognuno ha il suo. E sapete che tutto ciò è influenzato dal nostro segno zodiacale? A ciascun segno il suopreferito – Foto Ansa – DirettaNews.comOgnuno, dicevamo, ha il propriopreferito. C’è chi ama le vibrazioni autunnali, quindi sceglierà spesso, per esempio, il marrone. Chi, invece, ama i colori allegri. Per costoro, i colori pastello sono l’ideale. E poi ci sono i gusti un po’ più dark, che puntano sul blu scuro e, soprattutto, sul nero. Il ...