Qatargate | per l’estradizione di Cozzolino in Belgio arriva ancora un rinvio

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo, il quarto, da parte della sezione misure di prevenzione della Corte di Appello di Napoli, chiamata, nell’aula 310, a pronunciarsi sulla richiesta di arresto europeo formulata nei confronti dell’europarlamentare Andrea, indagato per corruzione da Procura Federale belga nell’ambito del cosiddetto. L’udienza, prevista per le 10,30, è iniziata con un’ora di ritardo: poco prima l’eurodeputato è giunto in aula accompagnato dal suo avvocato, Dezio Ferraro, al quale si è poi aggiunto, l’avvocato Federico Conte, co-difensore di. I giudici, dopo avere preso atto dell’invio di documentazione parzialmente tradotta in italiano, hanno rinviato la decisione suldial prossimo 16 maggio. La Corte di ...

Pensato e presentato come modolimitare l'influenza cinese e russa in particolare, la recente vicendaha messo in luce le attività di lobbying illecite attraverso le Ong. Così la ..."È una bella nemesi, perché la sinistra da anni ci accusa di essere eterodiretti da potenze straniere, e poi si è scoperto il. Chi ha usato quest'inchiestafar credere che le posizioni ......infatti altre cinque personele quali la procura di Catania ha rilevato atti illegali ma, non evidenziando responsabilità rilevanti, non ha chiesto misure cautelari. approfondimento, ...

Qatargate, per l'estradizione di Cozzolino in Belgio arriva ancora un ... anteprima24.it

Quatargate, udienza a carico di Andrea Cozzolino rinviata al prossimo 16 maggio. È il quarto rinvio da quando sono stati disposti gli arresti domiciliari del parlamentare europeo. I ...La Commissione dovrebbe presentare entro maggio il Transparency Act per far fronte alle attività russe e cinesi ma anche per dare risposte al caso Qatargate. Non mancano però i dubbi di Ong ed europar ...