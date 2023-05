La Russia, ha detto, citato dalla Tass, non risparmierà alcuno sforzo per riportare alla normalità la vita nelle quattro regioni annesse in Ucraina. .La Russia, ha detto, citato dalla Tass, non risparmierà alcuno sforzo per riportare alla normalità la vita nelle quattro regioni annesse in Ucraina.Intanto,il presidente russoin videoconferenza la nuova rete di tram a Mariupol (Sud - Est ucraino), conquistata lo scorso anno.

Ucraina: Putin inaugura la nuova rete di tram a Mariupol Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato oggi con una cerimonia in videoconferenza la nuova rete di tram costruita a Mariupol, la città nel sud-est dell'Ucraina conquistata lo scorso anno dai ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 433. Dall'inizio del conflitto i russi hanno ucciso 478 bambini e più di 960 sono stati feriti a vario livello, secondo l'ufficio del procuratore generale ucraino ...