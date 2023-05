Putin fa ripartire il tram a Mariupol

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 2 maggio 2023) MOSCA – Il presidente russo Vladimirsi è collegato in video conda San Pietroburgo, in occasione di un primo viaggio delnella città occupata. “Ho ricevuto la missione di chiedere il permesso a nome del nostro team per fare un giro e guardare dali nostri lavori di restauro delle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Discorso di: “Impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia”avverte: “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento nucleare”attacca l’Ucraina, è iniziata la guerraannuncia mobilitazione parziale: “Pronti a tutto per la difesa” Berlusconi al Corriere: “Ridicolo mettere in ...