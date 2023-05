Puglia | maltempo | Salento | allerta fino a sera Protezione civile | previsioni meteo

...visitato nei tre giorni del ponte del 1° Maggio il Villaggio Coldiretti a Bari sfidando il... presidente di Coldiretti, non sono mancate le personalità del mondo politico come il ...... sfidando ilper sostenere l'agricoltura italiana, scesa in piazza per far conoscere i ... presidente di Coldiretti, non sono mancate le personalità del mondo politico come il Ministro ......visitato nei tre giorni del ponte del 1° Maggio il Villaggio Coldiretti a Bari sfidando il... presidente di Coldiretti, non sono mancate le personalità del mondo politico come il ...

Maltempo, allerta gialla in Puglia. Ma da giovedì arriverà il caldo quotidianodipuglia.it

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “p recipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o tempo ...E' in vigore fino alle 20 di stasera una allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania su tutto il territorio regionale. (ANSA) ...