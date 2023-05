Psichiatra uccisa | decine di manifestazioni in ricordo di Barbara Capovani

(Di martedì 2 maggio 2023) Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Sarannoin tutta Italia ledi psichiatri, altri professionisti della salute mentale, medici ed operatori sanitari, che domani, 3 maggio dalle 20, riempiranno le piazze italiane per ricordare, ladi Pisamenteda un ex paziente a lei affidato dalla magistratura, che l'ha aggredita all'uscita dal lavoro. Le, indette con il sostegno degli Ordini provinciali dei medici e della Società italiana di psichiatria (Sip), con il supporto di altre società professionali e scientifiche, mirano a sensibilizzare la popolazione tutta e le istituzioni sul tema della violenza nei luoghi di lavoro della sanità: ospedali, ambulatori, pronto soccorso, strutture ...

"Mai più violenza" contro medici, sanitari e donne, i cui effetti rappresentano un problema di salute di proporzioni smisurate. La violenza è ormai un fenomeno dilagante, di ordine sociale e culturale ...'Il decesso della collega Barbara Capovani a Pisa ci lascia sgomenti, non si può morire di lavoro, non si può morire al lavoro. Ora è il momento di un assordante silenzio, verrà il momento di urlare ...La manifestazione sarà condotta in analogia a quanto avverrà in molte città italiane, per ricordare la Collega Barbara Capovani,barbaramentea Pisa il 21 aprile us a fine del ...

Psichiatra uccisa a Pisa, domani fiaccolate nelle città italiane Sky Tg24

Più della metà dei pazienti vivono nelle nostre due isole maggiori: 2.700 in Sicilia e 1.100 in Sardegna. Si terrano poi, nelle prossime settimane, cinque talk show on line per pazienti e caregiver de ...L’Italia scende in piazza per Barbara Capovani, la psichiatra uccisa brutalmente aggredita e uccisa a Pisa per il suo lavoro.