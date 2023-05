...4° posto mentre il Liverpool a caccia del 4° successo consecutivo contro un Tottenham che...Juventus PREMIER LEAGUE 15.00 Fulham - Manchester City 17.30 Liverpool - Tottenham LIGUE 1 17.05-...Altro clamoroso tonfo interno delin Ligue 1. La capolista, già battuta due volte in casa nell'ultimo mese e mezzo da Rennes e ...in rimonta l'Auxerre e si porta a - 5 E adesso la Ligue 1di ...... in scadenza nel 2023, con il Napoli : lo spagnolol'esclusione. Anche Koulibaly ha un solo ... sull'olandese Chelsea, Barcellona, United e. Campos può alzare l'offerta verso i 60 milioni ...

PSG, rischia di perdere un gioiellino | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il calciomercato di Juventus e Milan passerà dal futuro di Neymar: l'occasione estiva fa felici Allegri e Pioli.La Ligue 1 è più che mai aperta: dopo il crollo del PSG la vittoria del Marsiglia, che ora vede la testa della classifica Crolla il PSG in casa, dove il Lorient passa con un clamoroso 3-1 facendo veni ...