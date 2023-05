PSG | Messi sospeso per due settimane | ecco il motivo

(Di martedì 2 maggio 2023) Direttamente dalla Francia, con esattezza dal PSG, è arrivata da pochissimi istanti una notizia che ha subito destato scalpore: Lionel, infatti, è statodal club parigino per due. I rapporti tra giocatore e società già da diverso tempo sembra si siano ridotti ai minimi termini. Dopo quanto accaduto nelle ultime ore, è evidente che al termine della stagione le due parti non proseguiranno il proprio percorso insieme. Il contratto che li lega scadrà il 30 giugno e un possibile rinnovo sembra oramai utopia. Alla base di questa decisione ci sarebbe una scelta dipoco condivisa e gradita da parte di tutta la dirigenza del PSG. Nella giornata di ieri, lunedì 1 maggio, il calciatore è volato in Arabia Saudita: ma il viaggio non era autorizzato. Il club gestito dal presidente Nasser Al Khelaifi, ...

