PSG | con Messi è sempre più gelo! Lui va in Arabia Saudita e il club…

(Di martedì 2 maggio 2023) Tra Lionele il PSG calapiù ilL’argentino è volato insaltando l’allenamento di ieri Secondo quanto riferito da ESPN, Lionelè stato multato dal PSG per aver saltato l’allenamento che era in programma ieri. Tra l’argentino e il club, con cui il rinnovo èpiù lontano, la spaccatura èpiù evidente. E, se si considera il fatto che la Pulce è volata in, dall’estero si fannopiù incessanti le voci di un suo addio imminente.

I lavori di ampliamento sarebbero finanziati dalla società se avesse la proprietà dello stadio, ma le trattativeil comune hanno portato passi in avanti. Così il presidente delha virato ...A questo punto il possibile rinnovo del contratto dell'argentinoil, in scadenza il prossimo 30 giugno , sembra davvero allontanarsi in maniera definitiva . Due stagioni non affatto esaltanti ...La prima porta alche libererà Galtier a fine anno. Poi c'è il MarsigliaTudor che ha tantissime richieste e potrebbe dire addio e infine c'è la Juventus che se dovesse riuscire a trovare il ...

Polveriera Psg, che bordate a Verratti: "Se rispetti il club, vai via" Corriere dello Sport

Il Psg perde in casa contro il Lorient per 3-1 e vede il Marsiglia di Igor Tudor (grande stagione in panchina e gli occhi della Juventus su di lui) a 5 punti di distacco quando mancano 5 giornate. La ...Dopo il ko contro il Lorient, l'argentino non si è presentato all'allenamento ed è addirittura volato in Arabia Saudita. Ancora nessun accordo per il rinnovo del contratto.