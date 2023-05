(Di martedì 2 maggio 2023) Su L’Equipe non ci sono andati giù leggeri su Leo: l’argentino ha disertato l’allenamento e sarebbe andato inSauditaSu L’Equipe non ci sono andati giù leggeri su Leo: l’argentino ha disertato l’allenamento e sarebbe andato inSaudita. “L’imbroglio” avrebbe scritto il quotidiano francese e ora la Pulce è diventato unper i parigini.

...nemmeno il possibile interesse da parte del. Il calciatore è stato accostato anche all'Inter: piace parecchio per la sua duttilità, ma il cartellino non è certo basso. Il Bayern Monaco, in...Indi parità al 90 si procederà con i tempi supplementari e, qualora il risultato non si ... ai quarti di finale aveva eliminato il(0 - 1 all'andata e 1 - 1 al ritorno). É secondo in ...Sabato allo stadio erano presenti osservatori dele del Manchester United , ma la Roma non farà ... Attualmente le due squadre sono, insieme al Milan, ferme a 57 punti e , indi parità a fine ...

Psg, caso Messi: in Arabia senza permesso Calcio News 24

Lionel Messi salta l'allenamento del Psg: il club francese va su tutte le furie. La scelta del campione argentino, cos'è successoInfatti, secondo l’analisi di DNCG, il PSG ha dominato la classifica delle commissioni pagate in Francia nella scorsa stagione. Questo qualcuno è la Juventus che l’anno scorso ha raggiunto quota 51,3 ...