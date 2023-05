Psg | bufera su Verratti | 'È sovrappeso | vada via per rispetto del club'

Commenta per primo Marco Verratti non è più certo del suo posto al centro del Paris Saint - Germain. ' Le Parisien ' ha svelato un retroscena sul centrocampista della Nazionale azzurra, tornato dalle ...attorno a Messi ., ombre sul futuro di Messi ., Messi salta l'allenamento. Ilè crollato ancora una volta, in casa contro il Lorient per 1 - 3, e così è arrivata nel 33° turno ...Marco Verratti nellaal Paris Saint Germain. Il centrocampista italiano sul banco degli imputati per il momento ... l'ex calciatore Jerome Rothen che ha vestito la maglia deldal 2004 al 2009 ...

Psg, bufera su Verratti: 'È sovrappeso, se ha rispetto per il club ... Calciomercato.com

Dopo il ko contro il Lorient, l'argentino non si è presentato all'allenamento ed è addirittura volato in Arabia Saudita. Ancora nessun accordo per il rinnovo del contratto.Marco Verratti finisce di nuovo nella bufera dopo il ko del PSG in campionato contro il Lorient. Il centrocampista abruzzese viene accusato duramente anche da Jérôme Rothen in tv dopo le critiche dei ...