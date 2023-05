Proteste a Parigi | paura per Giovanna Botteri | esplode un petardo durante il collegamento

(Di martedì 2 maggio 2023) “Siamo a Place de la Nacion, dove il corteo è arrivato. Alle mie spalle un ragazzo che è stato appena ferito da una granata. La situazione è è davvero molto, molto, molto tesa”.in diretta perunper ledel primo maggio, unè esploso a poca distanza dalla corrispondente Rai. “Ci sono state decine e decine di arresti, di feriti, ora l’ambulanza sta cercando di raggiungere i feriti”, ha detto la giornalista al Tg3, continuando a parlare nonostante gli scoppi.ha rischiato male. dal Tg3 del 1° maggio 2023. pic.twitter.com/xdQvxU2HnV — LALLERO (@see lallero) May 1, 2023 “Gli scontri da guerriglia urbana continuano eppure era stata ...

Nei primi giorni di maggio di quell'anno nella città si erano susseguitee scioperi dei ... quando venne ratificata adalla Seconda Internazionale, organizzazione che aveva lo scopo di ...Il malcontento si è riversato ancora una volta in strada. Dall'alto,sembrava un unico corpo, un'unica anima composta da decine, centinaia di migliaia di cittadini, uniti nella battaglia. [...] 150214 QUESTO ARTICOLO È RISERVATO AGLI ABBONATI Sostieni il ...Il 2 maggio 1869 apriva ale Folies Bergère , il più famoso music hall del mondo. Tempio del cabaret, del burlesque e ... A seguito delledell'omonima famiglia che non voleva vedere il ...

Primo maggio, proteste a Parigi: scontri con la polizia Corriere TV

Roma, 2 mag. (askanews) - Almeno 540 persone sono state arrestate durante le proteste contro la riforma delle pensioni organizzate in tutta la Francia il Primo maggio con migliaia di persone in marcia ...Il 1° maggio in Francia si è trasformato in un’occasione per protestare contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron, con centinaia di migliaia di persone che hanno partecipato alle ...