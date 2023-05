Proposta di matrimonio si trasforma in tragedia | Silvio muore davanti al figlio e la compagna

Una crociera romantica nel mar Mediterraneo si è trasformata in una tragedia per Silvio Maisti e la sua compagna Valentina Triolo. Dopo ladi, con tanto di cerimonia romantica in ginocchio e consegna dell'anello, Silvio Maisti ha avuto un malore fatale durante la notte successiva alla promessa di nozze. Maisti a soli ...commenta Dopo il viaggio in crociera li aspettava l'altare. E proprio in alto mare era arrivata ladi, con tanto di 'cerimonia' romantica in ginocchio e consegna dell'anello. Invece, Valentina Triolo non diventerà la moglie di Silvio Maisti , che, a 35 anni, proprio su quella ...Aveva organizzato quelladiper la sua Valentina nei minimi dettagli. Le aveva chiesto di sposarlo davanti a loro figlio di 1 anno, al al personale di bordo e ai parenti in quella crociera che doveva ...

