Programmi TV di stasera | martedì 2 maggio 2023 ‘Le Iene’ intervistano Gisella Cardia | la veggente della Madonna del Trevigiano

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 maggio 2023)- Le Iene Rai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Serie Tv. 2×05 – Il Peso dell’Anima: È un amaro risveglio per Pietro De Ruggeri. Mentre Imma è con Calogiuri nella casa in cui vive con Jessica, sul suo cellulare arrivano delle foto proprio di Imma e Calogiuri. In una, in particolare, Calogiuri ha le labbra molto vicine a quellemoglie. Pietro si sente rizzare i capelli in testa. Già la sera prima Imma gli aveva mentito, dicendogli che aveva da lavorare ma proprio lui l’aveva vista entrare col giovane maresciallo in una casa privata a fare chissà che cosa per tutta la notte. Rai2, ore 21.20: Dalla strada al palco - Finale Talent show. Nek conduce la finale dello show che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad ...