Progetto Civico San Salvatore | Nicolella | “Condivisione | presenza e ascolto i miei capisaldi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiTra i candidati della lista ‘’ SanTelesino a sostegno del candidato a sindaco Alfonso Abitabile c’è Donatella. “SanTelesino è un paese straordinario, ricco di storia millenaria, con un grande patrimonio di energie e competenze. Per questa ragione – afferma– abbiamo articolato un programma politico che punti su: bellezza-comunità, cultura, turismo-benessere- innovazione e sviluppo. L’obiettivo del nostro programma politico – continua – è di costruire un paese attrattivo, accogliente, accessibile, inclusivo, attuando politiche per la casa, la sicurezza, per il benessere e la salute dei cittadini, per un welfare di comunità equo, per favorire la pratica sportiva a tutti i livelli, per fare del turismo un ...