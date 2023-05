Primo Maggio | Rovelli attacca Crosetto | Piazzisti di strumenti di guerra che soffiano sul fuoco

Leggi su lastampa

(Di martedì 2 maggio 2023) Duro attacco del fisico Carlo, che dal palco del Concertone delha parlato di spese militari e di "didi" che costruiscono "di morte per ammazzarci l'un l'altro". "Stiamo andando verso unache cresce e, invece, di cercare soluzioni i Paesi si sfidano, invadono,suldellae la tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso", ha detto il divulgatore scientifico e poi ha puntato, pur senza nominarlo direttamente, ha puntato il dito contro il ministro della Difesa Guido, che in passato è stato presidente della Federazione aziende italiane per ...