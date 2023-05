«Prima donna a coordinare la scorta del Giro d’Italia» E nel tempo libero Mirella Pontiggia va in bici

...Scuola 58 Rai Sport HD 59 Motor Trend 60 SPORTITALIA HD 61 CAMPIONESPORT 62SPORT TV (...164 (ITALIA 134) 165 CANALE 165 (CAMPIONESPORT) 166 Mediatext.it (ITALIA CHANNEL) 167 VH1 170......con lei per aver finalmente riconquistato il Forrester e per averlo riportato dall'unicain ... che ascolterà la loro conversazione su quanto successo la notte. Scopriamo tutte le ...Rispetto a com'erasi è evoluta, è diventata più sicura, [in Guardiani della Galassia vol. 2, ... diverso dal solito, non è la tipicacazzuta, mi piacciono pure quei personaggi, ma ci sta ...

«Prima donna a coordinare la scorta del Giro d'Italia». E nel tempo ... L'Eco di Bergamo

Alla recente prova sul circuito di Spa-Francorchamps del FIA World Endurance Championship a far notizia è stato - più della nuova vittoria assoluta della dominante Toyota GR010 - il primo posto nella ...Cecilia Tessieri Rabassi è la prima donna maître chocolatier al mondo: guida una "fabbrica di cioccolato" dal taglio familiare. Dove produce, organizza degustazioni e sperimenta. Come le tavolette di ...