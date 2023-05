Prima condanna per lo stupro di gruppo in piazza Duomo a Capodanno | 5 anni e 10 mesi a un 22enne di Torino

(Di martedì 2 maggio 2023) È statoto a 5e 10di carcere Abdallah Bouguedra, ildiaccusato con altri delle aggressioni sessuali innella notte di2022. Il ragazzo è il primoto per violenza sessuale diin riferimento all’episodio considerato più grave avvenuto quella sera, quando una 19enne che era in compagnia di un’amica era stata violentata all’angolo con via Mazzini. Nell’inchiesta era emerso che quella notte erano state una decina le ragazze circondate da un vero e proprio «muro umano», un «branco» di ragazzi che aveva costretto le ragazze a subire abusi secondo le accuse della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo. Bouguedra è stato ...

MILANO. Arriva la, a distanza di un anno e mezzo circa, per le aggressioni a sfondo sessuale commesse da più "branchi" la notte di Capodanno 2022 in piazza Duomo a Milano. Il Tribunale del capoluogo ...Si tratta dellaper episodi che crearono grande allarme sociale e per i quali giovedì 4 maggio arriverà il verdetto per altri due imputati che hanno scelto il rito abbreviato. 'Questa ...

Violenze di Capodanno, prima condanna a 5 anni e 10 mesi Agenzia ANSA

Arriva la prima condanna per le aggressioni sessuali di piazza Duomo a Milano nella notte di Capodanno del 2022. La quinta sezione penale ha inflitto 5 anni e 10 mesi di reclusione ad Abdallah ...(Adnkronos) – Il tribunale di Milano ha condannato Abdallah Bouguedra, 22enne di origini nordafricane, a 5 anni e 10 mesi di carcere per concorso in violenza sessuale di gruppo e lesioni nei confronti ...