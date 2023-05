Prestito personale | ecco cosa devi sapere prima di richiederlo

(Di martedì 2 maggio 2023) Il pesante aumento dei tassi dei mutui di questi mesi sta spingendo sempre più italiani a ricorrere a forme alternative di aiuto per fronteggiare spese impreviste, realizzare progetti o, semplicemente, avere a disposizione delle somme, anche piccole, per gestire la vita di tutti i giorni. Dopo gli aumenti dei tassi da parte della BCE per riportare l’inflazione al 2%, anche in Italia le banche si sono adeguate spingendo al rialzo tutti i tassi offerti. Secondo il nuovo bollettino pubblicato da Abi, continuano infatti a correre i tassi d’interesse praticati dalle banche italiane. In particolare, il tasso medio su mutuicasa ha raggiunto a marzo il 4%, contro il 3,76% di febbraio,che non accadeva da maggio 2012. Il tasso medio sul totale dei prestiti si è innalzato al 3,81% dal 3,65% del mese precedente, tornando sui valori di giugno 2014. Il ...

In cinque stagioni (mezza inall'Albacete in Segunda División, la Serie B spagnola) è ... il bene di tutti è sempre più importante del bene. Domenica era riuscito a segnare. E non un ...IRPEF sui fringe benefit mutui dipendenti Per quanto riguarda ilerogato al dipendente, il fringe benefit da tassare in busta paga corrisponderà all'effettivo costo sostenuto dall'...Il Paese nordafricano aveva stretto un 'accordo' per ottenere undi 1,9 miliardi di dollari, fondamentale per tenere a galla l'economia tunisina in difficoltà. Il presidente della ...

Prestiti personali: cosa sono e alcune tipologie Verona Economia

di Giuseppe Gaetano, editor in chief Una sia pur debole ricrescita dell'economia italiana, nel primo trimestre e lungo tutto il 2023, che scongiura lo ...QUANTO SANNO le donne italiane di finanza personale Quante conoscono la differenza tra un tasso fisso e uno variabile E quante saprebbero spiegare cosa siano una franchigia o un massimale Ancora tr ...