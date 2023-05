Premier League | Arsenal-Chelsea LIVE

Il Milan potrebbe aggiudicarsi un giocatore di peso dalla, sponda Liverpool, e per di più a zero: Maldini sta continuando a battere la pista che conduce a Roberto Firmino , e il club rossonero resta sempre in pole per aggiudicarsi l'attaccante....30 Empoli - Inter 0 - 3 15:00 Udinese - Cremonese 3 - 0 15:00 Monza - Fiorentina 3 - 2 18:00 Milan - Lecce 2 - 0 20:45 Juventus - Napoli 0 - 1 CALCIO -15:00 Bournemouth - West Ham 0 - ..."Penso di avere ancora un paio d'anni nelle gambe, poi farò l'allenatore in, sto già prendendo il patentino". "Mi diverto molto qui. Mi piace il club, sono molto felice. Giochiamo un buon calcio. Stiamo lottando per le prime quattro posizioni in campionato e ...

Arsenal-Chelsea, il pronostico del match di Premier League: stuzzica l'1X Footballnews24.it

Cataclisma Juve, una stella in direzione Premier League. E' un periodo che quando c'è una novità sulla Juventus i tifosi iniziano a tremare, ...La Premier League vuole Ansu Fati e il suo manager Jorge Mendes è volato a Barcellona per incontrare i blaugrana. Xavi è disposto a lasciarlo ...