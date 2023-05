Premier | Arsenal-Chelsea 3-0 LIVE | Thiago Silva e Kepa evitano il poker

...dellaLeague 2022 - 2023 LONDRA - Martedì 2 maggio all'Emirates Stadium andrà in scena il derby londinese- Chelsea , gara valida per la trentaquattresima giornata della...... infatti,- Chelsea non è mai una partita banale e terrà inevitabilmente con il fiato sospeso due delle tifoserie storiche dellaLeague. Per i padroni di casa, ovviamente, si tratta ...Commenta per primo La 34ª giornata diLeague si chiude con il botto: è derby di Londra all'Emirates Stadium. Alle 21 l'ospita il Chelsea in una partita delicatissima. Da una parte le ambizioni dei Gunners di Arteta, che ...

Ci si attendeva una reazione da parte dell’Arsenal e reazione è stata. I Gunners sono avanti 3-0 sul Chelsea all’intervallo. Reduce da quattro partite in fila senza vittoria e dalla pesante sconfitta ...Segui con noi la Diretta Live di Arsenal-Chelsea, match di Premier League in programma alle ore 21.00 di martedì 2 maggio ...