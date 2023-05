(Di martedì 2 maggio 2023) "Far tornare i bambini a vivere a contatto con la natura e capire il lavoro e sacrificio che fanno i nostri agricoltori nel produrre eccellenza" “Ilquelli che sono ia chilometroall’interno. Abbiamo voluto porre tanta attenzione per quanto riguarda la corretta alimentazione nei confrontinuove generazioni, partendo dalleprimarie, ma creando un principio per avvicinare i bambini alle fattorie didattiche: l’Italia è il Paese che ne ha di più a livello europeo, ne abbiamo più di tremila”. Lo ha detto il presidente dinazionale Ettore, parlando con i giornalisti in occasione della Festa dell’educazione alimentare ...

...dei pilastri della Dieta Mediterranea conosciuta in tutto il mondo grazie agli effetti positivi sulla longevità e ai benefici per la salute" conclude il presidente dellaEttore, ...Per il presidente della, Ettore, la decisione della Commissione Agricoltura "salva un settore cardine del Made in Italy e va incontro alle richieste della, che per ...Il presidente dellaEttoresottolinea che 'il successo dell'olio made in Italy è alimentato da un patrimonio di biodiversità unico al mondo con 533 varietà di olive coltivate ...

Prandini (Coldiretti): "Primo obiettivo aumentare i prodotti a km zero nelle mense delle scuole" Adnkronos

(Adnkronos) - Il batterio killer della xylella fastidiosa e i cambiamenti climatici 'hanno bruciato quest’anno un potenziale pari al 30% ...(Adnkronos) - "Il primo obiettivo è aumentare quelli che sono i prodotti a chilometro zero all'interno delle mense. Abbiamo voluto porre tanta attenzione per quanto riguarda la corretta alimentazione ...