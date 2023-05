“Porta sf**a” | le gravi accuse a Melissa Satta

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 2 maggio 2023) Continuano le pesanti, “colpevole” del momento negativo del tennista italiano Matteo Berrettini. Matteo Berrettini prosegue nel suo momento no sui campi da tennis. Il giocatore italiano, che non sta raccogliendo grandissimi risultati in questo 2023, è stato infatti costretto a dare forfait al prossimo torneo di Roma; il più imnte per i tennisti azzurri. Attraverso un post sui social, Berrettini ha annunciato il suo ritiro dal torneo con parole tristi e deluse.e l’accusa dire sfiga (Foto Instagram)“La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto…”. L’italiano ha subito l’ennesimo infortunio agli addominali, la ...