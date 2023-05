Pomigliano | De Cicco | “Diffondere la cultura dei valori civili per contrastare le baby-gang”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il tema della legalità non si insegna, si trasmette ed è partendo dai più piccoli che si puòun’autenticadei” È quanto dichiara in una nota Mattia De, candidato al consiglio comunale did’Arco nella lista “millesettecento99” a sostegno del candidato Sindaco Lello Russo. “La nostra idea – aggiunge De– è quella di avviare un progetto che metta in rete sia tutte le scuole did’Arco con veri e propri corsi di educazione civica in grado di appassionare i più piccoli, che avviare dei servizi extrascolastici garantendo così una continuità educativa per i giovani del territorio. “Soltanto se l’azione di lotta sarà radicata saldamente nelle ...