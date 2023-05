Pomeriggio 5 | ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di martedì 2 maggio 2023) Neldi oggi su Canale 5 è andata in onda una nuovadel talk show5 condotto dalla padrona di casa Barbara d’Urso, presente nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset ormai da più di dieci anni. Non siete riuscite al’ultimo appuntamento con Barbara per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi5 del 2 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida.ladi5 del 2 Maggio La...

... ovvero 2 percorsi studiati apposti per la tarda mattina e primo(dalle 12 alle 16) con ... LE CANTINEle rinomate cantine vinicole di Modena, Reggio e Mantova che parteciperanno a questa ...Il progressivo peggioramento accusato dal Ftse Mib, che ha visto aumentare le vendite dal primo, presentandosi negli ultimi minuti sui minimi intraday, si sta riflettendo anche sull'andamento dei bancari. Ftse Mib: banche in rosso Dopo una mattinata in positivo, i titoli del comparto ...Poi cambia tutto Allerta meteo arancione e gialla il 2 maggio per maltempo,le regioni a rischio Le zone colpite In base alle segnalazioni raccolte dagli utenti, le zone colpite sono il Centro ...

Bomba d'acqua su Roma, violento temporale nel pomeriggio. Ecco le zone più colpite ilmessaggero.it

ROMA - Una trasferta complicata, forse la più difficile della stagione. Non solo per l'avversario, un Monza reduce da tre vittorie consecutive in campionato, ma anche per i tanti infortunati della Rom ...Il mese di maggio è pieno di scadenze fiscali: ecco il calendario completo che riguarda, tra gli altri, la Precompilata 730, Iva e imposta di registro ...