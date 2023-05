PARIGI (FRANCIA) - Prosegue la crisi di risultati del. La sconfitta interna maturata domenica in Ligue 1 contro il Lorient ha fatto insorgere i tifosi parigini che puntano il dito contro diversi giocatori, accusati di non impegnarsi per la causa. Il ...Ilè unaLa critica ha messo nel mirino gli italiani Verratti e Donnarumma, entrambi protagonisti dell'ennesima prova non esaltante, ed ha punzecchiato anche lo stesso Mbappé. Insomma, ......vicino al: durante la sessione di allenamento Messi, insoddisfatto degli esercizi proposti da Galtier, ha deciso di dirigersi verso gli spogliatoi, aprendo l'ennesima crisi dellain ...

Polveriera Psg, che bordate a Verratti: "Se rispetti il club, vai via" Corriere dello Sport