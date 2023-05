Polo logistico | Rotondi fa il punto con Piantedosi | ”Presto un tavolo istituzionale”

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ritengo doveroso ,anche in rapporto alla meritoria mobilitazione del sindacato, dar conto delle evoluzioni della iniziativa che ho assunto verso il governo, in difesa dell’investimento per la realizzazione della piattaforma logistica di valle Ufita”. Così in una nota il deputato, Gianfranco. “Ho illustrato la questione più volte al ministro del Sud Raffaele Fitto, e al vice-ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. Ieri abbiamo fatto ilcon il ministro Matteo, che è stato sensibilissimo all’argomento, ed ha assunto l’impegno di essere presente -assieme al ministro Raffaele Fitto – a un verticededicato esclusivamente a questo tema. A mio avviso è necessario coinvolgere tutti gli attori istituzionali coinvolti nella questione: Ferrovie, Regione ...

Ad Ariano Irpino , sfilando sindacati, esponenti della politica, sindaci e tanti cittadini che, con la loro presenza pongono l'accento sull'importanza di non abbassare la guardia sule sulla stazione Hirpinia dell'alta capacità. Tanti i big della politica irpina e campana presenti ad Ariano , da Piero De Luca (Pd) a Michele Gubitosa (M5s) , passando per i ..."L'aggancio delal Pnrr è fondamentale non solo per l'Irpinia " sottolinea Franco Fiordellisi, segretario provinciale della Cgil " Per questo siamo molto preoccupati: le risorse non ...Ariano Irpino . 'Azione e Italia Viva di Ariano Irpino aderiscono all'invito dei sindacati Cgil Cisl e Uil e plaudono all'iniziativa di sensibilizzazione sulla vicenda della cosiddetta ' Piattaforma ...

