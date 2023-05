Polizia e telecamere sono inutili se non tolgono i clandestini dalle strade

Leggi su panorama

(Di martedì 2 maggio 2023) L’età e l’esperienza aiutano, insegnano. Ho cominciato questo lavoro 25 anni fa, cronista per una tv locale. Uno dei primi servizi fu legato ad una violenza alla Stazione Centrale di Milano. Da allora ho assistito a decine di vertici sulla sicurezza in prefettura dovecambiate si le facce dei partecipanti, non le frasi post incontro: «chiederemo più uomini al Governo» etc etc etc. Abbiamo visto ministri degli interni e sindaci di Milano presentare le nuovepassate da 0 a 10, poi 20, poi quelle notturne, poi quelle con il sensore vocale in grado di captare un grido di aiuto, poi 30. Abbiamo seguito e ripreso decine di retate e controlli tutti finiti alla stessa maniera: camionette che portavano via iche bivaccano nel piazzale e che poi, il giorno dopo erano bellamente al loro posto. Questo per dire che le ...