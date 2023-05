Più di 50mila passeggeri in un solo giorno | nuovo traguardo per l’aeroporto di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 maggio 2023). “Domenica 30 aprile, per la prima volta nella sua storia,di Milanoha superato la soglia deitransitati in un. Un, in continuità con il trend di ripresa del traffico aereo in corso da un anno a questa parte, raggiunto in una giornata caratterizzata da un altrettanto elevato indice di regolarità e puntualità”. Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, commenta la storica giornata che ha chiuso un eccellente mese di aprile, il migliore di sempre dal punto di vista operativo. Partenze e arrivi hanno sommato un dato di 50.242, effetto di un load factor cresciuto notevolmente a parità di numero di voli programmati. Il mese di aprile si è chiuso con un consuntivo di ...