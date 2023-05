Pioli cambia il Milan | Cdk e Vranckx dal 1' | Leao | Tonali e Giroud in panchina

è intenzionato a rilanciarli.Tante novità perin vista di mercoledì alle 21 a San Siro. Chance dall'inizio per De Ketelaere e Vranckx, davanti il centravanti è Origi. In difesala coppia di centrali con Kalulu e Thiaw. Ballardini ...Sicampo sul +6 Olimpia, il tentativo di rimonta rossoblu si esaurisce fino al - 2 (8 - 10) ... Papadopulos OLIMPIA TEODORA: Fusaroli 3, Macchi (L1), Monaco 18,1, Baravelli 4, Ghiberti 7, ...

Milan-Cremonese, probabili formazioni: Pioli ne cambia 6 MilanLive.it

Charles e Aster in campo da titolari. Tonali e Theo non riposano. A destra ballottaggio tra Messias e Saelemaekers. Origi favorito su Rebic in attacco ...Domani ore 21.00 c'è il match tra Milan e Cremonese. I rossoneri non devono perdere punti per strada, Pioli pensa al turnover. Le novità!